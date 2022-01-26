شوبير: عرض نهائي وأخير من الأهلي لموسيماني

أكد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة الأسبق أن النادي الأهلي تقدم بعرض نهائي وأخير لبيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، من أجل تجديد التعاقد.

وأوضح شوبير خلال تصريحاته ببرنامجه على إذاعة أون سبورت اف ام أن النادي الأهلي لن يقوم بأي تعديل أو تغيير على العرض الذي قدمه لموسيماني خلال الساعات الماضية.

وأشار قائد الأهلي الأسبق إلى أن عرض الأهلي لموسيماني جاء بعد اجتماعات بين محمود الخطيب، رئيس النادي وحسام غالي، عضو مجلس الإدارة وياسين منصور، رئيس شركة كرة القدم، وأعضاء لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح.

وأفاد شوبير أن أمير توفيق، مدير لجنة التعاقدات والتسويق بالأهلي تحصل على بنود العرض المُقدم من الأهلي من خلال رئيس النادي محمود الخطيب وياسين منصور، مُشيرًا إلى أنه قام بتقديم ذلك العرض لوكيلة بيتسو موسيماني، وزوجته في نفس الوقت.

وأتم شوبير تصريحاته موضحًا أن الأهلي منح المدرب الجنوب إفريقي حرية موعد تحديد الرد على العرض، سواء قبل أو بعد بطولة كأس العالم للأندية المقبلة.

يُذكر أن موسيماني كان قد اشتكى في المؤتمر الصحفي الأخير الذي أعقب مباراة الأهلي والمقاولون العرب من طول مدة مفاوضات تجديد التعاقد، مُشيرًا إلى أن الخلاف بين توفيق ووكيلته يتعلق بأساسيات العقد وليس له علاقة بالأمور المادية.