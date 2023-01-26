كولر يشيد بعراقة المصريين ويستشهد بـ «العيش والملح»

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استشهد السويسري مارسيل كولر المدير الفني لنادي الأهلي، بـ مقولة شعبية قديم لإثبات عراقة الشعب المصري، وذلك قبل أيام قليلة من سفر الفريق الأحمر للمغرب، لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب طنجة يوم الأربعاء القادم، في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس العالم 2022.

ونشر كولر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، صورته مع إحدى بائعات الخبز، معلقا عليها: «منذ آلاف السنين اعتبر المصريون القدماء الخبز مصدراً للحياة».

وأضاف: «حتى في اللهجة المصرية تستخدم كلمة "عيش" بمعنى خبز للإشارة إلى "الحياة"، مثل خبز "العيش" يتطلب الأمر الكثير من الجهد والصبر والشغف لتحقيق أهدافك».

وأتم: «المصريون يقولون "أكلت معك عيش وملح" أي نبقى دائماً على العهد كإخوة وأخوات إلى الأبد».