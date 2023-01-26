 وزيرة الطاقة والتعدين: كولومبيا لن تمنح عقود استكشاف جديدة في الفترة الحالية - بوابة الشروق
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وزيرة الطاقة والتعدين: كولومبيا لن تمنح عقود استكشاف جديدة في الفترة الحالية

د ب أ
نشر في: الخميس 26 يناير 2023 - 1:22 ص | آخر تحديث: الخميس 26 يناير 2023 - 1:22 ص

قالت وزيرة الطاقة والتعدين الكولومبية إيرين فيليز إن قرار عدم منح المزيد من عقود الاستكشاف هو على المستوى الحكومي ومن جانب وزارة الطاقة فقط.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيليز قولها للصحفيين في بوجوتا "قرار عدم منح عقود جديد لاستكشاف الهيدروكربونات، في هذه اللحظة في السيناريو الذي لدينا اليوم، هو قرار الحكومة، إنه ليس قرار هذه الوزيرة. إنه قرار الحكومة بقيادة الرئيس جوستافو بيترو.

وقالت فيليز إن كولومبيا لديها احتياطيات غاز مؤكدة لمدة ثمانية أعوام. مشيرة إلى أنها تؤيد وثيقة من الوزارة توضح أن موارد الغاز في كولومبيا، ومن بينها الاحتياطات المؤكدة والمحتملة، تكفي لتلبية الطلب المحلي حتى عام 2037 على الأقل.

وأوضحت فيليز "نحن نتخذ القرارات بناء على إمكانات الغاز التي تمتلكها البلاد".

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