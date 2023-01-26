مانشستر يونايتد يضع قدما في نهائي كأس الرابطة بثلاثية في نوتينجهام فورست

وضع فريق مانشستر يونايتد قدما في المباراة النهائية لبطولة كاس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة (كأس كاراباو) هذا الموسم، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على مضيفه نوتينجهام فورست، اليوم الأربعاء، في ذهاب الدور قبل النهائي للمسابقة.

ولم يجد مانشستر يونايتد أدنى صعوبة في الفوز على منافسه في عقر داره، حيث افتتح نجمه ماركوس راشفورد التسجيل مبكرا في الدقيقة السادسة.

وأضاف النجم الهولندي فاوست فيخهورست الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 45، فيما تكفل البرتغالي برونو فيرنانديز بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 89.

ويعد هذا هو الانتصار الثاني الذي يحققه مانشستر يونايتد على نوتينجهام خلال الموسم الحالي، بعدما سبق أن تغلب عليه بالنتيجة ذاتها على ملعب (أولد ترافورد)، معقل الفريق الملقب بـ(الشياطين الحمر) الشهر الماضي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بتلك النتيجة، أصبح يكفي يونايتد الخسارة بفارق هدفين في لقاء الإياب الذي يقام على ملعبه يوم الأربعاء المقبل، من أجل الصعود للمباراة النهائية في البطولة، في حين أصبح يتعين على نوتينجهام الانتصار بفارق يزيد عن 3 أهداف، إذا أراد استمرار مغامرته في المسابقة.

يذكر أن الفائز من تلك المواجهة، سوف يلتقي في النهائي مع الفائز من مواجهة الدور قبل النهائي الأخرى بين نيوكاسل يونايتد وساوثهامبتون.

وكان نيوكاسل فاز 1 / صفر على ملعب ساوثهامبتون في مباراة الذهاب، التي أقيمت أمس الثلاثاء، ليصبح مطالبا بالتعادل فقط في لقاء الإياب، الذي يقام بملعبه يوم الثلاثاء القادم.