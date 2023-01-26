المدعي العام الأوكراني: مقتل 459 طفلا وإصابة 917 آخرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، اليوم الخميس، مقتل 459 طفلا وإصابة 917 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في شهر فبراير الماضي.

وذكر مكتب المدعي العام -في بيان، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية- أنه حتى اليوم 26 يناير، تأثر أكثر من 1376 طفلا في أوكرانيا جراء العملية العسكرية الروسية، موضحا أن 459 طفلا قتلوا، وأصيب أكثر من 917 آخرون بجروح مختلفة الخطورة.

وأضاف البيان أن معظم حالات الأطفال القتلى والجرحى كانت في منطقة دونيتسك بـ440 حالة، وتليها خاركييف بـ270 حالة، وفي كييف 123حالة، موضحا أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث إن العمل جار للتحقق من البيانات الواردة من مناطق الاشتباكات، والأراضي التي تسيطر عليها روسيا.

وأشار إلى أنه نتيجة القصف الجوي والمدفعي الروسي اليومي، تم تدمير 3 آلاف و126 مؤسسة تعليمية حتى الآن، موضحا أن 337 منها تم تدميرها بالكامل.