وزيرة الثقافة تتفقد معرض القاهرة الدولي للكتاب في أول أيام فتح أبوابه للجمهور

نيفين الكيلاني: الأقبال الجماهيري الكبير يعكس وعي المواطنين بدور الثقافة وأهميتها

تفقدت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، معرض القاهرة الدولي للكتاب، في أول أيام فتح أبوابه للجمهور، بحضور الدكتور أحمد بهي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك للوقوف على انتظام العمل ،وفاعلية الخدمات اللوجيستية المقدمة للجمهور ،وسير العمل داخل أروقته.

حيث أشادت وزيرة الثقافة، بالحضور الجماهيري الكبير في أول أيام فتح أبوابه للجمهور، وهو ما يعكس وعي الجمهور بالدور الهام الذي تلعبه الثقافة في بناء الشخصية.

وأكدت أن المعرض يمثل متنفسا للأسر المصرية بما يقدمه من خدمات ثقافية وفنية وترفيهية للجمهور إلى جانب اقتناء الكتب، ودعت الأسر المصرية ومحبي القراءة والإطلاع لزيارة المعرض خلال فترة انعقاده الممتدة حتى 6 فيراير المقبل.

شملت الجولة زيارة القاعة المخصصة للأطفال والأنشطة المقدمة لهم بصالة 5، إلى جانب زيارة أجنحة الهيئة المصرية العامة للكتاب، وزارتى الدفاع، والداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، إضافة إلى عدد من دور النشر الخاصة، كما شهدت الوزيرة انطلاق برنامج النشاط الفني المقدم للجمهور أمام قاعات بلازا 1 و2.

ووجهت الوزيرة بالاهتمام بتقديم كافة التسهيلات للجمهور لتقديم تجربة مميزة تظل عالقة في أذهان الحضور ،والاهتمام بتنوع الورش الفنية وعروض الحكي والمسابقات المقدمة للأطفال في المعرض لتناسب الأطفال في مختلف مراحلهم العمرية.

ووجهت المركز القومي لثقافة الطفل بالبحث عن المواهب بين رواد جناح الطفل

يذكر أن فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، انطلقت بالأمس الأربعاء 25 يناير وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتستمر حتى 6 فبراير وتحل عليها المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة، ويشارك بها 1047 ناشرا من 53 دولة، واختير لها الكاتب والشاعر صلاح جاهين شخصية المعرض الرئيسية، والكاتب كامل الكيلاني شخصية معرض الطفل.