أوكرانيا: مقتل وإصابة 22 شخصا في هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ

أفادت السلطات في كييف بمقتل 11 شخصا على الأقل في هجمات روسية بالطائرات المسيرة والصواريخ على أوكرانيا.



وذكر أوليكسندر خورونتشي المتحدث باسم وكالة الدفاع المدني أن 11 شخصا آخر أصيبوا جراء الهجمات.



وقال الجيش الأوكراني إن جيش موسكو استخدم أكثر من 50 صاروخا وقرابة 24 طائرة مسيرة انتحارية"كاميكازي".



وذكر وزير الطاقة هيرمان هالوشتشينكو أن عدة مواقع للبنية التحتية تضررت، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في مناطق أوديسا وكييف وفينيتسا.



كان فيتالي كليتشكو عمدة كييف في وقت سابق من اليوم الخميس عبر تطبيق تيلجرام أنه نتيجة لهجوم صاروخي روسي، لقى شخص (55 عاما) حتفه وأصيب شخصان آخران.



وفي منطقتي أوديسا وفينيتسيا، وردت تقارير لتعرض البنية التحتية لهجمات. قالت السلطات في مدينة أوديسا بجنوب أوكرانيا إن هناك مشاكل بشأن الكهرباء وإمدادات المياه، حيث حثت المواطنين على التعامل مع التحذير الجوي بجدية.



ويتردد أنه تم إسقاط أكثر من 15 صاروخا روسيا حول العاصمة كييف فقط.



قال سلاح الدفاع الجوي الأوكراني إنه أسقط كل الطائرات المسيرة الروسية خلال قيامها بموجة جديدة من الهجمات الليلية.



وأعلنت الإدارة العسكرية بمنطقة كييف صباح اليوم الخميس، أنه جرى اعتراض ما إجماليه 15 مسيرة من المسيرات الانتحارية كاميكازي فوق العاصمة كييف وحدها.



وأضافت أن الجيش الروسي أطلق إجمالا 24 طائرة مسيرة نحو أهداف في أوكرانيا.



ولا يمكن التحقق من تلك المعلومات بشكل مستقل.



وغزت روسيا أوكرانيا قبل أكثر من 11 شهرا. ومنذ أكتوبر يهاجم الجيش الروسي في الأساس البنية التحتية الحيوية بصواريخ ومسيرات قتالية.



وتشهد أوكرانيا انقطاعات في الكهرباء جراء مهاجمة محطات توليدها من جانب روسيا.