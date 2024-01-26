خالد النبوي يهنئ هند صبري بعد وصول فيلمها «بنات ألفة» لمسابقة الأوسكار

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأ الفنان خالد النبوي، الفنانة هند صبري بعد إعلان فيلمها "بنات ألفة"، ضمن القائمة الطويلة لجوائز الأوسكار لأفضل فيلم عالمي.

وكتب النبوي عبر حسابه الرسمي بموقع إكس: "ألف مبروك يا هنوود، ومبروك للسينما التونسية، وجود فيلم بنات ألفة في مسابقة الأوسكار".

وحقق الفيلم التونسي "بنات ألفة" إنجازا عالميا جديدا بترشحه للقائمة النهائية في جائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي وهي القائمة التي تضم 3 أفلام أخرى معه.

وكان الفيلم فاز مؤخرا بجائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي في مهرجان البحر الأحمر، ليواصل به سلسلة نجاحاته العالمية حيث استطاع الفوز قبلها بجائزة أفضل فيلم وثائقي بمهرجان جوثام الدولي وهي واحدة من أكبر الجوائز العالمية في السينما.

وبدأ الفيلم سلسلة نجاحاته العالمية بمشاركته في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي وتوالت بعدها جوائزه العالمية.

"بنات ألفت" بطولة الفنانة هند صبري ومن إخراج وتأليف كوثر بن هنية وإنتاج حبيب عطية ونديم شيخ روحه، وتم تصويره في تونس العام الماضي، وهو عبارة عن فيلم داخل فيلم مستمد من قصة حقيقية لسيدة اسمها الفة لديها 4 بنات وكيف ترى المخرجة والمؤلفة حياة هذه السيدة سينمائيا بطريقة تجمع بين الوثائقي والدراما كأنه فيلم وثائقي عن الفيلم نفسه.

وفي تصريحات صحفية عبرت الفنانة هند صبري عن سعادتها وفخرها بهذا الإنجاز العالمي الذي يكمل به الفيلم مسيرته الناجحة منذ عرضه العالمي الأول في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي.

وتسافر هند صبري لحضور فعاليات حفل توزيع جوائز الأوسكار العالمية في هوليود يوم مارس المقبل.