وزيرة خارجية ألمانيا: على إسرائيل الالتزام بتدابير العدل الدولية بشأن غزة

أعربت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، على هامش جولتها في شرق إفريقيا، عن دعمها للتدابير التي أمرت المحكمة الدولية إسرائيل بتنفيذها لتوفير المزيد من الحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقالت بيربوك في مدينة جوبا عاصمة جنوب السودان اليوم الجمعة، إن مثل هذه التدابير ملزمة وفقا للقانون الدولي وعلى إسرائيل أن تلتزم بها خلال عمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها الصادر اليوم في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل حيث تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، أنها لاحظت أن هناك تهديدا بحدوث بإبادة جماعية في القطاع غزة، لكنها لم تلزم إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية ضد حركة حماس الإسلامية.

وأمرت المحكمة الدولية العليا في لاهاي، التابعة للأمم المتحدة، إسرائيل باتخاذ إجراءات أكثر لحماية الفلسطينيين بهدف منع وقوع جرائم إبادة جماعية.

وأشارت إلى أن حركة حماس ملزمة أيضا بالقانون الدولي الإنساني وبأن تطلق سراح جميع الأسرى، ولفتت إلى أن بلادها ستدعم ذلك بكل قوة.

تجدر الإشارة إلى أن قضاة لاهاي استجابوا جزئيا لطلب إجرائي طارئ من جنوب إفريقيا التي طالبت بوقف فوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وكان هذا أول قرار في قضية الإبادة الجماعية فيما قد تستغرق القضية الرئيسية سنوات.