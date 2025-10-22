الناتو يعلن عن لقاء مفاجئ بين ترامب وروته في واشنطن وسط مساع لإنهاء حرب أوكرانيا

أعلن حلف شمال الأطلسي (ناتو) بشكل مفاجئ أن الأمين العام للحلف، مارك روته، سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن اليوم الأربعاء.

وقالت المتحدثة باسم الناتو، أليسون هارت، في تصريح مساء الثلاثاء، إنه ليست هناك أي فعاليات إعلامية عامة مدرجة على جدول اللقاء.

ويأتي الاجتماع في ظل الجهود المستمرة التي يبذلها ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا، فقد تحدث الأسبوع الماضي هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأشار إلى خطط لعقد لقاء محتمل معه في بودابست.

لكن وسائل إعلام أمريكية نقلت، الثلاثاء، عن مصادر في إدارة ترامب أن لقاء بودابست قد تم تأجيله أو تعليقه.

وتأمل أوكرانيا في أن يجدد ترامب دعمه لكييف، ويوافق على بيع صواريخ كروز أمريكية الصنع من طراز "توماهوك" إذا لم يقدم بوتين أي تنازلات.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في رسالة مصورة بثها مساء الثلاثاء: "كلما وصل مدى الأسلحة الأوكرانية أبعد، ازدادت رغبة روسيا في إنهاء الحرب".

كما سيناقش الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا يوم الجمعة خلال محادثات "تحالف الراغبين" في لندن، التي يقودها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ومن المعتاد أن يشارك روته في هذه الاجتماعات الخاصة بالداعمين الرئيسيين لأوكرانيا.