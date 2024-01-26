شعبة الأرز تنفي ارتفاع السعر عن 30 جنيها: أصحاب المضارب يروجون للشائعات

نفى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفه الحبوب باتحاد الصناعات، صعود أسعار الأرز إلى مستويات 40 جنيها بالسوق المحلي، قائلا إن السعر لا يزال عند حدود 30 جنيها دون حدوث ارتفاعات.
واتهم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء الخميس، بعض أصحاب المضارب من ذوي المنفعة؛ بإثارة الإشاعات والذعر بين المواطنين؛ بهدف اصطناع أزمة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية.
وأشار إلى افتعال أصحاب المضارب الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لدفع المواطنين والتجار للتدافع على الشراء والتخزين قبل ارتفاع الأسعار، قائلا: «أصحاب المصالح على مواقع التواصل الاجتماعي يوميا كل يوم تدعي وصول الشعير إلى 30 ألفا والأرز إلى 40 جنيها».
ودعا الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات حيال هؤلاء بإغلاق مضارب أصحابها، مؤكدا أنه: «لا يوجد أزمة في الأرز، ولدينا فائض في الإنتاج، والأرز ما زال أرخص سلعة، ولم يتحرك جنيه زيادة عن العام الماضي».