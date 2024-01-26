شعبة الأرز تنفي ارتفاع السعر عن 30 جنيها: أصحاب المضارب يروجون للشائعات

نفى رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفه الحبوب باتحاد الصناعات، صعود أسعار الأرز إلى ‏مستويات 40 جنيها بالسوق المحلي، قائلا إن السعر لا يزال عند حدود 30 جنيها دون حدوث ‏ارتفاعات.‏

واتهم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «حوار الخميس» عبر فضائية «الحدث اليوم» مساء ‏الخميس، بعض أصحاب المضارب من ذوي المنفعة؛ بإثارة الإشاعات والذعر بين المواطنين؛ ‏بهدف اصطناع أزمة لرفع الأسعار وتحقيق مكاسب شخصية.‏

وأشار إلى افتعال أصحاب المضارب الأزمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ لدفع المواطنين ‏والتجار للتدافع على الشراء والتخزين قبل ارتفاع الأسعار، قائلا: «أصحاب المصالح على مواقع ‏التواصل الاجتماعي يوميا كل يوم تدعي وصول الشعير إلى 30 ألفا والأرز إلى 40 جنيها».‏

ودعا الجهات الرقابية إلى اتخاذ إجراءات حيال هؤلاء بإغلاق مضارب أصحابها، مؤكدا أنه: «لا ‏يوجد أزمة في الأرز، ولدينا فائض في الإنتاج، والأرز ما زال أرخص سلعة، ولم يتحرك جنيه ‏زيادة عن العام الماضي».‏