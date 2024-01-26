المصري يهزم الجونة ويتصدر مجموعته بكأس الرابطة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق فريق المصري البورسعيدي فوزًا مثيرًا على الجونة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس رابطة الأندية.

وسيطر المصري على معظم أحداث الشوط الأول ونجح لاعبي الفريق البورسعيدي في تسجيل هدفين في أخر خمس دقائق عن طريق محمد الشامي في الدقيقة 40 وميدو جابر في الدقيقة 45.

لكن الجونة تحسن في الشوط الثاني ونجح في تقليص النتيجة عن طريق محمد الصباحي في الدقيقة 70 من زمن اللقاء.

بهذه النتيجة، يحتل فريق المصري صدارة المجموعة الرابعة في كأس الرابطة برصيد 7 نقاط، ويأتي الجونة في المركز الثاني بـ4 نقاط.