حزب الله يستهدف ثكنة ‌إسرائيلية بصواريخ فلق 1

أعلن "حزب الله " في بيان، أن عناصره استهدفوا، بعد ظهر اليوم الجمعة، ثكنة ‌‏"معاليه جولان" الإسرائيلية بصواريخ "فلق 1"، واستهدف الطيران الحربي الإسرائيلي والمدفعية الإسرائيلية عدد من المناطق جنوب لبنان.

وقال بيان " حزب الله" إنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‌‌‌‌‌‌‏‌‏‌‌‌‏مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية عند الساعة 01:00 من بعد ظهر يوم الجمعة ثكنة ‌‏"معاليه جولان" بصواريخ "فلق 1" وحقّقوا فيها إصابات مباشرة".‏

وأعلن "حزب الله" في بيان سابق أن عناصره استهدفوا، صباح اليوم الجمعة، تجمعاً للجنود الإسرائيليين في محيط قلعة " هونين" بالأسلحة المناسبة.

ونفّذ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية بعد ظهر اليوم، استهدفت منطقة المحمية بين بلدتي "عيترون" و"مارون الراس" جنوب لبنان. كما قصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم أطراف بلدة "حلتا" في منطقة العرقوب جنوب لبنان واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي أطراف بلدتي "بيت_ليف" و"عيتا الشعب" جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة " المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

وكانت المدفعية الإسرائيلية قد قصفت صباح اليوم، بلدة "حولا" في "منطقة "القعدة" و"وادي البياض"، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

واستهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم أطراف بلدة "الناقورة" والأطراف الغربية لبلدة "طيرحرفا" جنوب لبنان.

يذكر أن المناطق الحدودية جنوب لبنان تشهد توتراً أمنياً، وتبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة.