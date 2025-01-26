سيناتور أمريكي يدعو ترامب لإعادة النظر في إلغاء الحماية الأمنية لمسئولين سابقين

دعا رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور توم كوتون، الرئيس دونالد ترامب إلى إعادة النظر في قراره بإلغاء الحماية الأمنية لثلاثة مسؤولين سابقين رفيعي المستوى في الأمن القومي.

وأوضح كوتون أن تلك الحماية ليست فقط لأجلهم، بل أيضا لضمان سلامة العامة. وعلى الرغم من ولائه لترامب، انتقد كوتون استهداف الرئيس لمن يعتبرهم خصوما، مؤكدا أن الرئيس يجب أن يحافظ على اهتمام الأشخاص ذوي الكفاءات بالخدمة في البيت الأبيض، مما قد يستلزم توفير الحماية الأمنية لبعض المسؤولين أحيانا.

وأشار السيناتور من ولاية أركنساس إلى أنه سيشجع ترامب على "إعادة النظر في هذا القرار لهؤلاء الأشخاص"، وهم مستشار الأمن القومي السابق جون بولتون، ووزير الخارجية السابق مايك بومبيو، وبريان هوك، المستشار السابق لسياسات بومبيو. وجميعهم كانوا مشاركين في التخطيط والمناقشات المتعلقة بالضربة الجوية التي استهدفت الجنرال الإيراني قاسم سليماني في يناير 2020.

وقال كوتون خلال ظهوره في برنامج "فوكس نيوز صنداي": "التهديد لأي شخص شارك في ضربة قاسم سليماني من قبل الرئيس ترامب لا يزال قائما وحقيقيا. إيران ملتزمة بالانتقام من هؤلاء الأشخاص."