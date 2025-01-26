مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية لـ«الشروق»: نسعى لنشر ثقافة جائزة الشارقة في المالية العامة عالميا

أرميني: لجان اختيار الأعمال المتميزة في المالية العامة تتسم بالحيادية

قال مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية للجوائز، الدكتور عزام أرميني، إن المنظمة تسعى للتوسع في نشر جائزة الشارقة في المالية العامة لتكون عالميا في المستقبل وعدم الاعتماد على الوطن العربي فقط، مؤكدا اختيار الفائزين من خلال لجان متخصصة في المالية العامة تتسم بالحيادية والنزاهة.

وأضاف أرميني في تصريحات لـ"الشروق"، أن قيمة الجائزة المادية للأعمال المتميزة في المالية العامة للفئة الأولى 10 آلاف دولار، والثانية 6 آلاف دولار، والثالثة 4 آلاف دولار، موضحا أن جائزة الشارقة تعتبر الأولى من نوعها في مجال المالية العامة بالوطن العربي والتي انطلقت في عام 2016 بالتعاون مع دائرة المالية المركزية بحكومة الشارقة.

وأشار إلى أنه بخلاف الجائزة المادية للأعمال المتميزة يكون هناك جوائز عينية للفائزين والتي من بينها أن يكونوا سفراء للجائزة في دول الوطن العربي، بجانب دعوتهم للمشاركة في كل المؤتمرات والندوات التي تنظمها الجائزة، ونشر أعمالهم المتميزة من خلال تلك الندوات.

وتابع: "أن فئات الجائزة تتضمن 22 فئة منها 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية بالنسبة للأعمال المتميزة في ممارسات المالية العامة"، لافتا إلى أن عدد الفائزين بالجائزة في كل دورة 33 فائزا منهم، 11 مؤسسة و11 فردا وباقي العدد مكرر.

ولفت إلى أن الجائزة يتم منحها للأعمال المتميزة في كل مشتملات المالية العامة، والتي من بينها الأعمال التي تساعد في الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة وليست مجرد مسابقة بل منصة تعاون وتبادل خبرات على مستوى العالم العربي، بجانب نشر أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، وإدراكا عميقا لأهمية الإدارة المالية كإحدى ركائز المنظومة الحكومية الناجحة، وإحدى المحركات.

يذكر أنه تم افتتاح المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي عقدت تحت رعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، يومي 22 و23 الماضيين من يناير الجاري، بحضور المهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، والدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والشيخ ناصر القشواني، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة.