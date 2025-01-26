رئيس هايتي المؤقت: خطط إدارة ترامب ستكون كارثية على هايتي

قال ليزلي فولتير رئيس المجلس الرئاسي الانتقالي في هايتي إن قرارات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص تجميد برامج المساعدات، وترحيل المهاجرين، وحظر اللاجئين ستكون "كارثية" على هايتي.

وأدلى فولتير بهذا التصريح في مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) في روما يوم السبت بعد اجتماع مع البابا فرنسيس في الفاتيكان. وزار فولتير بابا الفاتيكان لطلب المساعدة لهايتي.

وتابع الرئيس المؤقت لهايتي:"أنا أطرق أبواب الأشخاص الذين يحبون هايتي. البابا يحب هايتي، وهو حريص على مساعدتها".

وناقش فرنسيس وفولتير الوضع الكارثي في هايتي حيث تقتل العصابات الإجرامية المدنيين وتقوم بعملياتها عبر البلاد دون عقاب. وأشار فولتير إلى أن نصف سكان هايتي البالغ عددهم 4ر11 مليون نسمة يعانون من الجوع بالفعل، وأن فقدان المساعدات الإنسانية سيزيد الوضع سوءا بشكل كبير.

وقال فولتير: "قال ترامب إن هايتي هي /دولة قذرة/، لذلك لا أعتقد أنه سيهتم بهايتي"، مشيرا إلى أن الآلاف من الأشخاص يجري ترحيلهم بالفعل من جمهورية الدومينيكان كل أسبوع وأن العصابات تروع السكان. وأضاف أن السياسات الأمريكية الجديدة ستجعل الوضع "كارثيا".

يشار إلى أن ترامب استخدم خلال فترة رئاسته الأولى لغة فظة للتساؤل عن سبب قبول الولايات المتحدة للمهاجرين من هايتي و"الدول القذرة" في أفريقيا. وفي ذلك الوقت، لم ينكر البيت الأبيض تصريح ترامب ولكنه أصدر بيانا يقول إن ترامب يدعم سياسات الهجرة التي ترحب بـ "أولئك الذين يمكنهم المساهمة في مجتمعنا".