أكدت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم استشهاد 11 شخصا وإصابة 83 برصاص الجيش الإسرائيلي بعد محاولتهم العودة إلى قرى لبنانية، منها برج الملوك وكفركلا وحولا ووادي السلوقي ومركبا وميس الجبل.

وأفاد الجيش اللبناني بمقتل جندي وإصابة آخر في إطلاق نار من الجيش الإسرائيلي في مروحين وميس الجبل جنوبي لبنانـ حسب الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية.

كان الجيش الإسرائيلي، قد حظر في ساعات الصباح الأولى،عودة اللبنانيين إلى 66 بلدة جنوب لبنان، قائلا في بيان صحفي نقلته وكالة سبوتنك، إنه يحظر عودة السكان إلى منازلهم في عشرات القرى على الشريط الحدودي مع إسرائيل، وإن "من يقترب منها يعرض نفسه للخطر".

كان الجيش اللبناني قد اتهم إسرائيل بالمماطلة في سحب قواتها من جنوب لبنان كما نصت بنود اتفاق وقف إطلاق النار، مضيفا أن التأخر الإسرائيلي في الانسحاب يعقّد مهمة انتشاره في جنوب لبنان وفق بنود الاتفاق.

ويذكر أن مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أعلن أن عملية الانسحاب من جنوب لبنان ستستمر لأكثر من 60 يوما وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار، بذريعة عدم التطبيق الكامل لبنوده من الجانب اللبناني.



