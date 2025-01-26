أحمد سعد يعرض بالطو Joy Awards للبيع في مزاد لصالح مستشفى 57357

عرض المطرب أحمد سعد، البالطو الذي ارتداه في حفل Joy Awards بالمملكة العربية السعودية للبيع في مزاد علني، على أن يعود دخله لصالح مستشفى سرطان الأطفال 57357، وذلك بعد الانتقادات التي وجهت له بسبب ارتدائه حلقا خلال الحفل.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب المذاع عبر شاشة «MBC مصر»: «البالطو الأشهر دلوقتي على السوشيال ميديا، أنا بعرضه للمزاد لصالح مستشفى 57357،وسأتبرع بثمنه للمستشفى».

وأضاف أن ثمن البالطو يزيد عن 20 ألف دولار «ما يقارب مليون جنيه مصري»، موضحا أنه سيبدأ المزاد من 5 ملايين جنيه.

وتابع: «المزاد سيبدأ من 5 ملايين، أنا لبسته وشهرته، هو مكانش مشهور»، مؤكدا أن الدخل المادي الناتج عن المزاد سيذهب بالكامل إلى مستشفى 57357.

وأثار الفنان أحمد سعد جدلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة بسبب إطلالته في حفلJoy Awards، بعد أن ظهر بالحلق مجددًا، رغم مرور عام واحد فقط على اعتذاره السابق عن ارتدائه.

وعبر «سعد» عن تقبله لحق الجمهور في انتقاده، معترفا بأن ارتداء الحلق قد لا يتماشى مع العادات والتقاليد في المجتمعات العربية بعد حملة انتقادات واسعة من متابعيه.