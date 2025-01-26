مديرية الشباب بالغربية تطلق فعاليات دوري الأسر المصرية تحت شعار أسرتنا قد التحدي

تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالغربية، أولى فعاليات "دورى الأسرة المصرية" تحت شعار "أسرتنا قد التحدى" بقطاع شباب كفر الزيات حيث يهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، والتأكيد على الدور الرئيسي للأسر في توجيه الأبناء لممارسة الرياضة والمداومة عليها.

الجدير بالذكر أن الدوري يتضمن مشاركة 50 أسرة مصرية، ويهدف إلى زيادة الترابط بين أفراد الأسرة الواحدة، من خلال ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبار أن الأسرة لها دور رئيسي في توجيه الأبناء ممارسة الرياضة والمداومة عليها، وجعل الرياضة أسلوب حياة، طبقا لتوجهات القيادة السياسية بالاهتمام بالرياضة.

كما أن الفريق المشارك في الدورى، يتكون من أب وأم واثنين من الأبناء، يتنافسون فيما بينهم من خلال مسابقات في اللياقة البدنية والألعاب الترويحية، مسابقة في المعلومات العامة، وتحصل الأسر الفائزة على جوائز مالية.

‎مسابقة دوري الأسرة المصرية تقام سنويًا وتهدف إلى غرس روح التعاون بين الأسر، وعمل علاقات اجتماعية بين الأسر وبعضها، والتعاون بين أعضاء الفريق، بهدف المحافظة على اللياقة البدنية من خلال ممارسة الرياضة لكل أفراد الأسرة، وتنفذ تحت إشراف شويكار الخطيب مدير الإدارة العامة للرياضة.