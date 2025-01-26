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شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارًا بالمصانع المحلية، خلال تعاملات اليوم الأحد 26 يناير 2025.



• جاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 38,200 جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي نحو 39,000 جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 38,000 جنيه للطن.

استقر سعر حديد الجارحي ليسجل 39,000 جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد الجيوشي 39,000 جنيه للطن.

استقر سعر مصر ستيل ليسجل 37,000 جنيه للطن.

• جاءت أسعار الأسمنت على النحو التالي:

استقر سعر أسمنت النصر ليسجل نحو 2780 جنيها للطن.

ثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 2770 جنيها للطن.

استقر سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2890 جنيها للطن.

ثبت سعر أسمنت المخصوص ليسجل 2840 جنيها للطن.

استقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 3075جنيها للطن.

استقر سعر طن أسمنت حلوان ليسجل 2855 جنيها للطن.