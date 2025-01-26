لبنان: قتيلان و31 جريحا برصاص إسرائيلي استهدف مواطنين أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوب البلاد

أفادت وزارة الصحة اللبنانية، صباح الأحد، بمقتل مواطنين اثنين وإصابة 31 آخرين برصاص العدوان الإسرائيلي الذي استهدفهم أثناء عودتهم إلى بلداتهم جنوب البلاد.

وأشارت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»، بمقتل مواطن في عيترون وإصابة تسعة آخرين بجروح.

ولفتت إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح في العديسة، وإصابة شخص بجروح في رب تلاتين، وتسجيل إصابة إضافية في حولا؛ ما يرفع الحصيلة في بلدة حولا إلى شهيد وعشرة جرحى.

وذكرت أن «الاعتداءات الإسرائيلية كانت قد أدت كذلك إلى إصابة ثمانية أشخاص بجروح في كفركلا».

حصيلة محدثة لاعتداءات العدو على مواطنين في جنوب لبنان



صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن اعتداءات العدو الإسرائيلي على مواطنين خلال محاولتهم الدخول إلى بلداتهم التي لا تزال محتلة أدت إلى الحصيلة المحدثة التالية: — Ministry of Public Health - Lebanon (@mophleb) January 26, 2025

واحتشد عدد من سكان جنوب لبنان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عند مداخل قراهم في محاولة منهم للعودة إلى منازلهم، تزامنا مع انتهاء مهلة الـ60 يوما المنصوص عليها باتفاق وقف النار.

وتوافد أهالي بلدات شقرا، وحولا، وعيترون، وبليدا، ومارون الراس، والخيام، والناقورة وعدد من القرى الحدودية جنوب لبنان إلى مداخل هذه القرى والبلدات في محاولة للدخول إليها.

وانتهت فجر اليوم عند الساعة الرابعة بتوقيت بيروت مهلة الـ60 يوما للانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بحسب ما نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

لكن الجيش الإسرائيلي أصدر تحذيرا للسكان صباح اليوم الأحد، بعدم العودة، وذلك بعدما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الجمعة، نيته عدم سحب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بعد انتهاء مهلة الـ60 يوما.