أعلنت وزارة الداخلية السورية، الاثنين، بدء تسوية أوضاع المنشقين عن تنظيم "قسد" بمحافظة دير الزور شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان: "باشرت قيادة الأمن الداخلي في محافظة دير الزور استقبال العناصر المنتسبين لتنظيم قسد، والراغبين في تسوية أوضاعهم ضمن المركز المخصص في المحافظة، بعد تسليم أسلحتهم إلى الجهات الأمنية".

وبينت أن هذه الخطوة "تندرج ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز حالة الاستقرار في المنطقة، وإتاحة الفرصة أمام الراغبين بالعودة إلى حياتهم المدنية، وتمكينهم من استخراج الوثائق المدنية وممارسة حياتهم بشكل طبيعي".

ومساء الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع وقف إطلاق النار في قطاعات عمليات الجيش كافة لمدة 4 أيام، التزاما بتفاهمات الدولة مع "قسد"، ثم مددته مساء السبت 15 يوما.

وفي 18 يناير الجاري، وقّعت الحكومة و"قسد" اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة السورية، لكنه واصل خروقات وصفتها الحكومة بأنها "تصعيد خطير".

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، واستعاد خلالها مناطق واسعة في شرق وشمال شرق البلاد، إثر خروقات متكررة من "قسد" لاتفاقاته الموقعة مع الحكومة قبل 10 أشهر.

وتنصل "قسد" من تنفيذ اتفاق مارس 2025 مع الحكومة، والذي ينص على احترام المكون الكردي ضمن حقوق متساوية لجميع مكونات الشعب، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن إدارة الدولة.

وتبذل إدارة الرئيس السوري أحمد الشرع جهودا مكثفة لضبط الأمن وبسط سيطرتها على كامل أراضي البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، بعد 24 عاما في الحكم.