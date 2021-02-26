وزير الخارجية الأمريكي يؤكد قوة العلاقات مع الكويت منذ حرب الخليج

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الشراكة بين الكويت والولايات المتحدة نمت بصور وثيقة لاسيما منذ حرب الخليج، التي وضعت أساسا للعلاقات القوية بين الدولتين.

وأضاف الوزير، في تصريح اليوم الخميس، بمناسبة العيد القومي للكويت، إن هذه العلاقات تطورت على مدار السنوات التالية في المجالات التعليمية والثقافية والسياسية والاقتصادية، بصورة أقوى مما كانت عليه من قبل.

وأشار إلى أنه "منذ ثلاثين عاما وقفت دولة الكويت والولايات المتحدة وشركاء التحالف الدولي سويا في ظل هدف موحد وشراكة بين الأيدي من أجل إلحاق الهزيمة بقوات غزو صدام حسين" .

وتابع: "باسم الشعب الأمريكي وأصدقاء وشركاء الكويت، أتشرف بالإعراب عن أفضل الأمنيات للشعب الكويتي في عيدهم القومي ويوم التحرير".

وأضاف "أتطلع لاستمرار التعاون في العام المقبل في العديد من القضايا التي تواجه الدولتين سويا والاحتفال بذكرى شراكتنا خلال حرب الخليج".