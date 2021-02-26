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طبيب الإسماعيلي يوضح حالة إصابات لاعبيه

زياد الميرغني
نشر في: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:47 م | آخر تحديث: الجمعة 26 فبراير 2021 - 5:52 م

كشف محمد طه مهنا رئيس الجهاز الطبى للإسماعيلي، حالة محمد صبحي حارس المرمى الذي خضع للأشعة والتي أثبتت معاناته من تمزق بالعضلة الخلفية.

وأضاف  طبيب الإسماعيلي : "صبحي يخضع حاليا لجلسات تأهيل بأحد المراكز الطبية بالقاهرة وفضل الجهاز الفني استكماله التأهيل على أن يعود لصفوف الفريق عقب انقضاء المعسكر”.

وحدد طبيب الاسماعيلى موقف باهر المحمدى: "سيواصل التأهيل وسيكون جاهزا للتدريبات منتصف مارس القادم".

وأشار إلى أن محمود البدري الظهير الأيسر أجرى مؤخرا جراحة الرباط الصليبى بنجاح بينما يؤدي أحمد أيمن ظهير الفريق برنامجه العلاجي بشكل منتظم.


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