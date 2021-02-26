الحكومة في أسبوع: توجيه بتسهيل إجراءات التسجيل بالشهر العقاري -إنفوجراف

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريراً شمل إنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وذلك خلال الفترة من 20 فبراير إلى 26 فبراير 2021، والذي تضمن الموافقة على عدد من القرارات، فضلاً عن الاجتماعات واللقاءات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ما قام به من أنشطة.



وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات، تشمل قراراً بالموافقة على مشروع قرار بشأن اتفاق تمويل بين مصر والبنك الدولي، وذلك لتنفيذ مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بمبلغ قدره 200 مليون دولار، والموقع بتاريخ 24 يناير 2021، بالإضافة إلى الموافقة على مشروع قرار بشأن إعادة تخصيص قطعة أرض من المساحات المملوكة للدولة بمساحة 181.55 فدان، بناحية مدينة الخارجة لصالح محافظة الوادي الجديد؛ لاستخدامها في الأنشطة الصناعية.



كما شملت القرارات الموافقة على القواعد المحدثة لبيع مخزون وحدات الإسكان الاجتماعي الزائدة عن حد الطلب والشاغرة وغير المباعة، وذلك للجهات والأفراد، فضلاً عن الموافقة على إعفاء السيارات المفرج عنها برسم المنطقة الحرة لمدينة بورسعيد موديلات سنة 1976 حتى سنة 2009، وعددها حوالى ثلاثين ألف سيارة إعفاءً جزئياً من الضرائب الجمركية.



كما تضمنت القرارات أيضاً الموافقة على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع في ثلاث قطع أراض لإنشاء فرع للبنك الزراعي المصري، وإقامة مخازن للجمعية الزراعية، وإقامة مبنى للبنك الزراعي المصر، إلى جانب الموافقة على اعتماد تخفيض بنسبة 50% لمعرض "أهلاً رمضان"، والذي سيقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات خلال الفترة من 4/4/2021 وحتى 12/4/2021، من القيمة الإيجارية أو أي رسوم، وذلك استعداداً لاستقبال شهر رمضان المعظم، وكذلك الموافقة على آلية تحصيل مقابل حق الانتفاع بأملاك الدولة العامة، التي تتضمن تحصيل المديونية المستحقة على المنشآت السياحية لصالح وزارة الموارد المائية والري عن فترة ما قبل صدور قرار وزير الموارد المائية والري رقم 357 لسنة 2019 بذات الفئات المنصوص عليها بالقرار المذكور، وذلك للمستثمرين الذين سيقومون بسداد 50% من المديونية خلال 60 يوماً من تاريخ موافقة المجلس، فضلاً عن الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972؛ وذلك لإنشاء كلية الطب البيطري بجامعة عين شمس.



كما شملت القرارات أيضاً الموافقة على مشروع قرار بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وذلك فيما يخص نصوص المواد (182، 183، 184، 185، 186) من اللائحة التنفيذية للقانون، الواردة تحت عنوان "10- كليات الطب البيطري"، وكذلك الموافقة على إسناد تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع إنشاء مصانع الغزل والنسيج والتحضيرات بالبيضا بكفر الدوار إلى الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات، على أن يتم الانتهاء من الأعمال خلال 9 أشهر من بدء تسليم الموقع للشركة، إلى جانب الموافقة على تمديد التعاقد المبرم بين محافظة الإسكندرية وشركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة؛ لتقديم الخدمات المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وذلك لمدة 6 أشهر تنتهي في 30 يونيو 2021، وكذلك الموافقة على تمديد التعاقد المبرم بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع لنفس المدة أيضاً لنقل المخلفات من المحطات الوسيطة إلى المدفن الصحي بمدينة الحمام، فضلاً عن استعراض تقرير بشأن الأداء نصف السنوي حول الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل خلال النصف الأول من العام المالي 2020/2021، وكذا القوائم المالية للهيئة في 31/12/2020 بعد اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة.



وعلى صعيد الاجتماعات التي عقدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أوضح التقرير أنه تم عقد اجتماع لفض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة، وذلك بحضور وزراء التموين، والاتصالات، والإسكان، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس وزراء الأوقاف، والكهرباء، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، والزراعة، ومسئولو الجهات المعنية، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمبادرة الرئيس "سكن كل المصريين"، وتوفير 60 مليار جنيه من قبل البنك المركزي لتمويل المبادرة.



وجاء هذا الاجتماع بحضور وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمدير التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ووكيل محافظ البنك المركزي للتعليمات الرقابية، ورئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، وكذلك ترأس مدبولي، اجتماع مجلس المحافظين عبر تقنية الفيديوكونفرانس، حيث تم تكليفهم بالتعاون الكامل مع نواب البرلمان وحل مشكلات دوائرهم، فضلاً عن حظر تغيير استخدام الجراجات وتحويلها إلى مخازن وأنشطة تجارية، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل.



وتضمنت الاجتماعات أيضاً، وفقاً لما أبرزه التقرير، عقد سيادته اجتماع لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 21/2022، وذلك بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائب الوزير لشئون التخطيط، ومساعدي الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشروعات القومية، ورئيسي قطاع التنمية البشرية والتخطيط الإقليمي بالوزارة، بالإضافة إلى اجتماع لاستعراض استراتيجية البنك المركزي للأمن السيبراني، ودور شركة "إي فينانس" لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ملف التحول الرقمي، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونائبي محافظ البنك المركزي، ووكيل محافظ البنك للأمن السيبراني، والرئيس التنفيذي لشركة "إي فاينانس".



كما ترأس مدبولي، الاجتماع الأسبوعي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، حيث كلف بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التسجيل العقاري، ووجه بشرح الإجراءات والهدف منها للمواطنين والرد على استفساراتهم حتى لا تُترك الساحة للشائعات.



كما شملت اجتماعات رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للتقرير، اجتماعاً مع وزيرة التعاون الدولي لاستعراض نتائج الاجتماعات التحضيرية للإعداد لانعقاد اللجنة العليا المصرية - الأردنية المشتركة المزمع عقدها خلال شهر مارس المقبل، بالإضافة إلى عقد اجتماع لمتابعة إعداد استراتيجية تنمية الأسرة، حيث تم عرض مقترحات تحفيز الأسر على الالتزام بالفحوصات الطبية المطلوبة قبل الزواج، وتنظيم دورات تدريبية للمقبلين على الزواج، وذلك بحضور وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والدولة للإعلام، ورئيس المجلس القومي للمرأة، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عقد اجتماع لاستعراض مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة النقل بموازنة العام المالي 2021-2022، وذلك بحضور وزيري النقل، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسئولي الوزارتين ووزارة المالية.



كما عقد مدبولي، اجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى، حيث وجه بتوفير 500 مليون جنيه للتعويضات لسرعة تنفيذ المشروع، وذلك بحضور وزراء الكهرباء والطاقة المتجددة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، ومحافظي القليوبية، والجيزة، والقاهرة، ومسئولي الجهات المعنية، وبمشاركة وزير التنمية المحلية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وبشأن الأنشطة التي قام بها رئيس مجلس الوزراء، فبحسب التقرير، شهد مدبولي، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لإتاحة خدمات مصلحة الضرائب العقارية على منصة مصر الرقمية، بحضور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



أما بشأن اللقاءات التي عقدها رئيس مجلس الوزراء على مدار الأسبوع، أظهر التقرير، لقاءه مع وزير الاتصالات، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات الوزارة مثل مشروعات التحول الرقمي، ومشروع مدارس المصرية للاتصالات التكنولوجية، فضلاً عن لقاء مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أكد أن جهود تحسين نظام الرعاية الصحية أسهمت في احتواء انتشار فيروس "كورونا"، وأن الحكومة تركز حالياً على استعادة مستويات ما قبل الوباء، وذلك بحضور نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي، ونائبي رئيس مجلس إدارة، ومشاركة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" من نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشؤون الدولية بالغرفة، والرئيس التنفيذي للغرفة بالقاهرة.