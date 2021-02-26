مصطفى درويش يبدأ تصوير مشاهده في «زي البيت الوقف» مع زينة وأحمد السعدني

بدأ الفنان مصطفى درويش، في تصوير أولى مشاهده اليوم بمسلسل زي البيت الوقف بالديكور الخاص بالعمل في أحد الاستديوهات، حيث تعد هذه هي المرة الثانية التي يتعاون فيها مع النجمة زينة بعد نجاح مسلسل "لأعلى سعر".

وقال مصطفى درويش إنه يجسد شخصية إبراهيم كراكيبو يعمل سائق ميكروباص ويفتعل العديد من المشاكل مع غيره والتي تنقل حياته خلال أحداث العمل لتغيير معيشته.

وأشار درويش إلى أن شخصيته في مسلسل "زي البيت الوقف" تتسم بالعنف لحد ما، موضحا أن الكواليس مبهجة للغاية والدور جديد عليه لم يقدمه من قبل.

مسلسل زي البيت الوقف، من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر وممصطفي درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلار رشدي، وإسلام المرسي، وأحمد السمان، واسم العمل هو اسم مبدئي، وسيتم تغيره.

جدير بالذكر أن الفنان مصطفى درويش يشارك في بطولة مسلسل ضد الكسر للفنانة نيللي كريم ومسلسل بين السما والأرض المأخوذ عن رواية الأديب نجيب محفوظ، ويجسد شخصية تدور في إطار من الأكشن، والمقرر عرض العملين في رمضان المقبل 2021.