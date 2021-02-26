تونس: 42 وفاة جديدة بكورونا والإجمالي يرتفع إلى 7911 الف حالة

أعلنت وزارة الصحة التونسية، مساء اليوم الخميس ، تسجيل 42 حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7 آلاف و911 حالة.

وأضافت الوزارة - في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد - أنه تم تسجيل 855 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 231 ألفًا و298 حالة.

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء3457 حالة من الإصابة بفيروس "كورونا"، من بين العدد الإجمالي للإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء في تونس.

وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للمصابين الذين تم التكفل بهم في المستشفيات منذ ظهور الوباء بلغ 10 آلاف و119 حالة، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 259 حالة، إلى جانب 107 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



