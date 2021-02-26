أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته رقم 27، حول حصاد أهم أنشطة الوزارة، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 19 حتى 25 فبراير الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة.كما أصدر ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وسلط الحصاد الضوء على اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مصطفى أمين مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، وكامل هلال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية المصرية للتصدير والتنمية الصناعية، حيث تناول الاجتماع متابعة محاور تطوير منظومة القطن المصري من زراعة وإنتاج وصناعة، وكذلك الموقف التنفيذي لمشروعات استصلاح الأراضي في جنوب الوادي بتوشكى.



وأشار "الانفوجراف" إلى الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزير الزراعة، ووزير الموارد المائية والري، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية؛ لاستعراض الرؤية الموحدة لتحقيق الأمن الغذائي، ومتابعة خطة تطوير وتحديث منظومة الري، فضلا عن اجتماعه مع وزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والتموين والتجارة والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الأوقاف، والكهرباء والطاقة المتجددة، والسياحة والآثار، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والثقافة، والتنمية المحلية، وقطاع الأعمال العام، والنقل، ومسئولي الجهات المعنية، بهدف فض التشابكات الحكومية بشأن الأصول المؤجرة بين الجهات المختلفة.



كما عقد وزراء الزراعة، التنمية المحلية، التضامن، والري ومحافظ البحيرة اجتماعا، بحضور عدد من قيادات الوزارات والمحافظة، لمتابعة جهود تنفيذ المشروع القومو لتأهيل الترع بمختلف محافظات الجمهورية والتخلص الآمن من نواتج التطهير والتكريك والقمامة والمخلفات على جانبي الترع والمصارف.



واجتمع القصير بأعضاء هيئة مكتب لجنة الدراسات الزراعية بالمجلس الأعلى للجامعات، بحضور الدكتور عادل البلتاجي رئيس الهيئة وعمداء كليات الزراعة بالجامعات المصرية ونقيب الزراعيين ومجموعة من الخبراء في القطاع الزراعي عن طريق الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية التعاون المستمر بين كليات الزراعة ووزارة الزراعة والمساهمة بشكل أكثر فاعلية في تنفيذ المشروعات القومية التي تعمل الدولة على تنفيذها حاليا لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.



وأشار الملخص إلى أن وزير الزراعة، أجرى اتصالا هاتفيا بالدكتور أحمد متولي طبيب أول الوحدة البيطرية بقرية دار السلام مركز طامية بمديرية الطب البيطري بمحافظة الفيوم، والذي أصيب خلال أداء عمله بالحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، حيث أشاد الوزير بالدور الهام الذي يقوم به الأطباء البيطريون في خدمة الوطن من خلال حماية الثروة الحيوانية والداجنة من الأمراض والأوبئة.



وأعلنت وزارة الزراعة عن تنظيم معرض زهور الربيع في نسخته رقم 88، في أول مارس القادم بحديقة الأورمان النباتية بالجيزة، وشدد وزير الزراعة على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العارضين والزائرين والعاملين من فيروس كورونا وتوفير أجهزة قياس درجات الحرارة، وعدم السماح للزائرين بالدخول بدون الكمامات، فضلا عن توفير المطهرات، وتطهير وتعقيم أجنحة المعرض باستمرار وتطبيق التباعد الاجتماعي.



وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، إن المعرض هو المعرض السنوي الأكبر والأقدم في المنطقة العربية، والذي تقيمه وزارة الزراعة في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، ويعد حدثا ثقافيا اقتصاديا متميزا يحرص على زيارته المواطنين خاصة المهتمين بقطاع الزهور ونباتات الزينة وتنسيق الحدائق.



كما تم تنفيذ مدارس حقلية إرشادية على مدار الأسبوع الماضي، في 8 محافظات على مستوى الجمهورية، بهدف التواصل مع الزراع ومربيي الإنتاج الحيواني لتوعيتهم بأهم التوصيات والعمليات الزراعية وتوحيد الجهود الإرشادية وتكامل الأدوار بين الجهات المشاركة في تنفيذ هذه المدارس لتحقيق التنمية وزيادة الإنتاجية وتحسين مستوى معيشتهم.



وبحثت وزارات الزراعة، والتعاون الدولي، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، خلال الأسبوع الماضي خطة العمل والخطوات التنفيذية المقترحة للتوسع في مشروع برنامج الأغذية العالمي لتحقيق التنمية الزراعية والريفية، عقب نجاح المرحلة الأولى المنفذة في 63 قرية بـ5 محافظات في صعيد مصر.



كما أعلنت الوزارة عن وصول المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية التابع لمركز البحوث الزراعية إلى العينة رقم مليون تم تحليلها منذ إنشاء المعمل وحتى الآن، ويعد هذا الرقم من العينات في هذا المجال هو رقم تاريخي حيث أن أكبر المعامل العالمية من الصعب ان تحقق هذا الرقم خلال 25 عاما، وكذلك اختتم معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية، فعاليات المرحلة الأولى من ورش العمل التي نظمها في عشر محافظات هي: البحيرة، كفر الشيخ، أسيوط، بني سويف، الفيوم، المنوفية، القليوبية، الإسكندرية والدقهلية وأسوان، والتي أقيمت تحت رعاية وزير الزراعة حول طرق كشف الغش في الألبان، في ظل اهتمام الدولة بتطوير مراكز تجميع الألبان ودعم المربين، وخاصة منتجي الألبان.