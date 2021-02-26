انتحار مدرب أولمبي أمريكي سابق بعد اتهامه بارتكاب جرائم

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انتحر مدرب جمباز أولمبي أمريكي سابق ،يدعى جون جيدرت، يوم الخميس بعد وقت قصير من اتهامه بارتكاب نحو عشرين جريمة تتعلق بالاعتداء اللفظي والجسدي والجنسي على لاعبات جمباز.

وأكدت المدعية العامة في ميتشيجان دانا نيسيل، التي وجهت الاتهامات لجيدرت في وقت سابق يوم الخميس، انتحاره في بيان، واصفة ذلك بأنه "نهاية مأساوية لقصة مأساوية لجميع الأطراف المعنية".

وواجه جيدرت اتهامين بالاعتداء الجنسي على أطفال و 20 اتهاما بالاتجار بالبشر تتعلق بسلوكه كمالك لنادي تويستارز للجمباز في ميتشيجان.

وكان جيدرت / 63 عاما / مدربا رئيسيا لفريق الجمباز الأولمبي الأمريكي للسيدات لعام 2012 ، والذي فاز بالعديد من الميداليات الذهبية.