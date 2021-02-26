الملكة إليزابيث تحث البريطانيين على تلقي لقاحات كورونا وتشيد بسرعة التوزيع

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أشادت الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بسرعة توزيع التطعيمات ضد فيروس كورونا في بلادها وشجعت الأشخاص الذين لم يتلقوا لقاحا على "التفكير في الآخرين بدلا من أنفسهم".

جاء ذلك خلال مناقشات للملكة مع المسؤولين الأربعة الكبار الذين يشرفون على تسليم اللقاحات في إنجلترا واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية عبر اتصال بالفيديو.

ويأتي الاتصال ضمن رغبة الملكة في معرفة كيف يجري التعاون لتقديم أكثر من 6ر18 مليون جرعة لقاح للبريطانيين في ما يقرب من ثلاثة أشهر.

وقالت الملكة، التي حصلت على أول جرعة لها في كانون ثان/يناير الماضي، إن ذلك "لم يكن مؤلما على الإطلاق" وتابعت: "لم يكن مؤذيا تماما".

وتابعت الملكة: "كما تعلمون أنه بمجرد حصولكم على اللقاح ستشعرون بأنكم تتمتعون بالحماية، وهو أمر أعتقد أنه مهم للغاية".

وفي خطوة غير معتادة، أعلن قصر باكنجهام أن الملكة وزوجها الأمير فيليب تلقيا اللقاح في 9 كانون ثان/يناير.

ويُعتقد أن الملكة قررت نشر المعلومات على الملأ لمنع التشككات ووقف المزيد من التكهنات.

وتلقى ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ، وزوجته كاميلا ، دوقة كورنوال، الجرعات بعد ذلك بشهر.