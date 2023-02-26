أبو الغيط: التنمية المستدامة تشكل الإطار الحاكم لازدهار المجتمعات والحفاظ على البيئة

افتتح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، أعمال اليوم العربي للاستدامة في نسخته الأولى تحت شعار "رواد الاستدامة في المنطقة العربية"، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد كبير من الشخصيات والمنظمات الدولية، حيث تمثل هذه الفعالية محركاً إعلامياً للتوعية بمفاهيم الاستدامة وإنجازات الدول العربية في هذا المجال.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط قد ألقى كلمة أكد فيها على أن التنمية المستدامة بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشكل الإطار الحاكم لإعداد سياسات تهدف إلى ازدهار المجتمعات مع الحفاظ في الوقت ذاته على البيئة دون تدهور.

وأضاف المتحدث أن الجامعة العربية وأجهزتها المتخصصة تسعى إلى تحقيق التنمية العربية بمفهومها الشامل، حيث تم إدراج بُعد الاستدامة في أنشطتها منذ بدء الاهتمام الدولي بقضايا المناخ واستدامة الموارد ومنها المياه والأمن الغذائي والقضاء على الجوع والفقر.

كما أكد أبو الغيط أن الكوارث الإنسانية وما تمر به بعض الدول العربية من صراعات خطيرة تحتاج إلى تحرك عاجل وتكثيف الجهود الاغاثية، وذلك من أجل النظر في طرق مستحدثة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث أطلقت الجامعة العربية مؤخراً بالتعاون مع عدد من الشركاء تقريراً شاملاً بعنوان "تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول المتأثرة بالنزاعات".

الجدير بالذكر أن الفعالية تشهد تكريم عدد من الشخصيات الهامة؛ لتنفيذهم مبادرات تنموية هامة تتسق مع أولويات الدول العربية وجهودها في النهوض بالعمل التنموي.