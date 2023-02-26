الدفاع الروسية: القضاء على 430 عسكريا وإسقاط 7 مسيرات أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأحد، تحييد أكثر من 430 عسكريا أوكرانيا على جبهات القتال وتدمير نحو 170 موقع تمركز لقوات كييف ومعداتها، إضافة إلى تدمير نقطة اتصال وقاعدة إصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية وإسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن القوات المسلحة الروسية استهدفت وحدات العدو على محور كوبيانسك، وتم القضاء على 6 مجموعات تخريبية واستطلاعية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في عدة بلدات بخاركف، لافتا إلى أن إجمالي خسائر الجانب الأوكراني خلال اليوم الماضي على هذا المحور بلغت ما يصل إلى 60 جنديا أوكرانيا ومدرعتين قتاليتين وسيارتين.

وأضاف أنه على محور كراسني ليمان استهدفت العمليات النشطة لوحدات المجموعة المركزية الطيران والطيران الحربي والمدفعية الثقيلة وحدات العدو في عدة بلدات في دونيتسك الشعبية ولوجانسك الشعبية، وخلال اليوم الماضي تم القضاء على ما يصل إلى 130 جنديا أوكرانيا و3 مدرعات قتالية وسيارتين ومنصة مدفعية ذاتية الدفع "أكاسيا" ومدفع "هاوتزر D20".

وأوضح أنه خلال اليوم الماضي على محور دونيتسك تم القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني و3 مدرعات قتالية و4 شاحنات صغيرة ومدفع ذاتي الدفاع "هاوتزر D30" ومدفع "فوزديكا"، وفي جمهورية دونيتسك الشعبية جرى تدمير مستودع ذخيرة تابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومحطة رادار مضادة للبطاريات أمريكية الصنع.

وأشار إلى أن الطيران الروسي استهدف وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على محوري جنوب دونيستك وزاباروجيا، حيث بلغت خسائر العدو أكثر من 75 جنديا ودبابة واحدة ومدرعة قتالية وشاحنتين، كما تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الدفاع الإقليمي 102 في زاباروجيا.

وأكد كوناشينكوف أنه على محور خيرسون تم القضاء على ما يصل إلى 70 جنديا أوكرانيا و6 سيارات و3 مدافع "هاوتزر D30"، وخلال اليوم الماضي استهدف الطيران الروسي 103 وحدات مدفعية للقوات المسلحة الأوكرانية والأفراد والمعدات في 167 منطقة.

وفي دونيتسك تم تدمير مركز اتصالات تابع للواء المشاة 110 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية ومركز إصلاح وصيانة الأسلحة والمعدات تابعة لقوات كييف، كما قامت قوات الدفاع الجوي بإسقاط طائرة هليكوبتر من طراز "Mi 8" في خاركوف، إضافة إلى إسقاط 7 طائرات مسيرة أوكرانية.