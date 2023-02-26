 زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل - بوابة الشروق
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زلزال بقوة 6 درجات يضرب جزر الكوريل

رويترز
نشر في: الأحد 26 فبراير 2023 - 6:45 ص | آخر تحديث: الأحد 26 فبراير 2023 - 6:45 ص

أعلنت الخدمة الجيوفيزيائية الروسية تسجيل زلزال بقوة 6.0 درجات في المحيط الهادئ بمنطقة جزر الكوريل الروسية.

وقالت رئيسة مركز رصد الزلازل في يوجنو ساخالينسك الروسية، إيلينا سيمينوفا: "تم تسجيل زلزال قوته 6.0 درجات في 26 فبراير عند الساعة 16.27 بتوقيت موسكو. وكان مركز الزلزال كان على عمق 63 كيلومترا، ومسافة 102 كيلومتر جنوب غرب قرية جولوفنينو في جزيرة كوناشير".

وسبق وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية قبل ساعات تسجيل زلزال قوته 6.5 درجة على مقياس ريختر ضرب دولة بابوا غينيا الجديدة في المحيط الهادئ.

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