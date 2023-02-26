الاستخبارات الأمريكية: الصين تدرس توريد أسلحة إلى روسيا

صرح مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي ايه" ويليام بيرنز، بأن الصين تدرس تقديم دعم فتاك إلى روسيا.

وفي الوقت نفسه، قال بيرنز، في مقابلة مع شبكة "سي بي إس" الأمريكية، نشرت اليوم الأحد: "لا نلاحظ أنه تم اتخاذ قرار نهائي بالفعل كما أننا لا نرى أدلة على حدوث توريدات فعلية لمعدات فتاكة".

ونوه بيرنز، بأن توريد مثل هذه المعدات سيكون أمرا "محفوفا بالمخاطر وغير حكيم"، وتابع بيرنز أنه يأمل أن تتخذ بكين قرارا مخالفا.

وكانت الحكومة الأمريكية، قد أعربت مؤخرا عن قلقها حيال احتمال توريد أسلحة من الصين إلى روسيا.

ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، أدلى بتصريحات مشابهة لتصريحات بيرنز، حيث تحدث بلينكن عن احتمال توريد أسلحة وذخيرة وهدد بعواقب في حال حدوث ذلك.

وطرحت الصين، مؤخرا ورقة موقف بخصوص الأزمة الأوكرانية دعت فيها إلى وقف إطلاق النار، وطالبت في هذه الوثيقة بسرعة استئناف المفاوضات بين طرفي الصراع.