أعلنت نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في اجتماع مع رجال الأعمال في كييف، أن الحكومة الأوكرانية خصصت 45 مليار هريفنا (2ر1 مليار دولار) لدعم الشركات الخاصة للمساعدة في تعزيز النمو الاقتصادي خلال عام 2024.



وقالت سفيريدينكو إن البرنامج الجديد، الذي يشمل تقديم القروض والمنح وغيرها من الأدوات، لديه القدرة على تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 بما يتجاوز توقعات الحكومة الحالية البالغة 6ر4%، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.



وأضافت سفيريدينكو أن الحكومة الأوكرانية ستطلق منصة اتصال خاصة للشركات تسمى "صنع في أوكرانيا" لتيسير تعاون الحكومة مع رجال الأعمال في القطاع الخاص وتوفير آليات جديدة للمساعدات المالية والتأمين والوصول إلى المشتريات العامة.



وقالت سفيريدينكو إنه يتعين على أوكرانيا أن تعتمد على صناعاتها ودافعي الضرائب لتوفير أموال الميزانية التي تغطي الاحتياجات العسكرية والدفاعية.