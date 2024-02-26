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الأمم المتحدة: وجود حكومة فلسطينية قوية مهم للسلام

وكالات
نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 10:05 م
قال متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن وجود حكومة فلسطينية قوية له أهمية حاسمة على طريق السلام الدائم.

جاء ذلك في معرض تعليقه خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية استقالته للرئيس محمود عباس.

وأشار دوجاريك أن الأمين العام أنطونيو جوتيريش علم بموضوع الاستقالة، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد المتحدث على أن وجود حكومة فلسطينية قوية تحكم جميع الأراضي الفلسطينية بما في ذلك غزة، له أهمية حاسمة على طريق السلام الدائم.

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن اشتية تقديم استقالة حكومته إلى عباس، في ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالحرب على في قطاع غزة، والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية.

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