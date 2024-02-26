علق المستشار أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، على تجربة المغرب الرائدة في صناعة السيارات، قائلا:« المغرب وصلت اليوم إلى انتاج مليون سيارة سنويًا، وإحنا في مصر واقفين نتفرج!»

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «الخلاصة» المذاع عبر شاشة قناة «المحور» مساء الإثنين، أن المغرب نجحت في صناعة السيارات، حيث أنتجت العام قبل الماضي 388 ألف سيارة من طراز رينو الفرنسية، خصصت منها 20 ألفًا للسوق المحلي والباقي للتصدير.

وأوضح أن المنطقة الأطلسية في المغرب تحولت إلى مركز صناعي يضم العديد من العلامات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن المغرب تتجه اليوم لصناعة السيارات الكهربائية بشكل متسارع.

وأكد أن مصر تواجه مصر العديد من العقبات التي تعيق تصنيع السيارات، مثل الرسوم الجمركية المرتفعة على قطع غيار السيارات وعدم وجود بيئة مناسبة للاستثمار في صناعة السيارات، قائلا:« مصر وقعت على اتفاقيات تسمح باستيراد السيارات دون جمارك، بينما يتم فرض 5-7% جمارك على قطع الغيار!».

ودعا «أبو المجد» إلى إزالة كافة معوقات التصنيع، مؤكدًا أن مصر تستطيع حل مشكلة الدولار من خلال صناعة وتصدير السيارات.