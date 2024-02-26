الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة أشتية ويكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة

قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الاثنين، استقالة الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد أشتية وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.



وكان الرئيس عباس قد استقبل رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية الذي قدم استقالته خلال اليوم.



وأصدر الرئيس عباس مرسوما رئاسيا بقبول استقالة الحكومة الفلسطينية الـ18، وتكليفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.



وكان أشتية قد أعلن اليوم أنه وضع استقالة حكومته تحن تصرف الرئيس الفلسطيني تمهيدا لتشكيل حكومة تكنوقراط، وذلك في ضوء المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.



وتعتبر حكومة أشتية الثامنة عشر منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994، حيث إنها تشكلت في أبريل 2019، وأوكلت لها مهمة المصالحة الفلسطينية والتحضير للانتخابات التي تأجلت لاحقا.



وتمثل الحكومة ائتلافا سياسيا يضم قوى من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وهي: حركة فتح، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب فدا، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وشخصيات مستقلة.