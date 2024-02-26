حماس: المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق تمثل عض أصابع مع دولة الاحتلال

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، إنّ المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق في قطاع غزة بمثابة عض أصابع مع دولة الاحتلال.



وأضاف في تصريحات لبرنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنّ هناك ضغوطًا من المجتمع الدولي على دولة الاحتلال بأن تذهب صوب اتفاق بعدما أفلست على الصعيد العسكري وفشله في تحقيق إنجازات واقيعة.



وأشار إلى أن جيش الاحتلال يعمل على قتل المدنيين وتدمير المستشفيات والمنشآت.



وأبدى ثقته الكاملة في تمكُّن المقاومة من تحقيق الأمن والاستقرار وخروج قوات الاحتلال من قطاع غزة وإعادة إعماره.



ويواصل جيش الاحتلال العدوان على غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، حيث دمر أحياء بكاملها.



وتسبّب العدوان بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.