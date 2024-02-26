السفير الإيراني لدى موسكو: الصادرات إلى روسيا تتجاوز ملياري دولار عام 2023

قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، إن صادرات المنتجات الإيرانية الى روسيا بلغت أكثر من ملياري دولار في عام 2023، وهو ما يظهر زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة.

وعن انعقاد الدورة السابعة عشرة للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين إيران وروسيا الاتحادية، قال السفير الايراني إنه من المقرر أن يعقد الاجتماع اليوم الاثنين وغدا، وسيتم عرض مقترحات هذه اللجان على اجتماع رؤساء وأعضاء اللجنة المشتركة بين البلدين في الأربعاء الموافق 28 فبراير الجاري، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا).

وأضاف جلالي أن الصادرات الايرانية الى روسيا تشهد زيادة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة وأنها بلغت أكثر من ملياري دولار في عام 2023، حسب التقرير الاحصائي لمسؤولي الجمارك الروسية.

ووصف سفير إيران لدى موسكو توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين إيران والدول الخمس الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بأنه نجاح كبير، موضحا بأن الحكومة اجرت متابعات ومفاوضات في العامين الماضيين حتى تم التوصل في ديسمبر 2023 إلى التوقيع على هذه الاتفاقية في سان بطرسبرج.

واشار جلالي الى انه من المتوقع أن تتم الموافقة على هذه الاتفاقية من قبل برلمانات الدول الست الأعضاء في الاتحاد الأوراسي (إيران، روسيا، بيلاروس، أرمينيا، كازاخستان وقيرغيزستان) في أسرع وقت ممكن، لأن نمو التبادلات التجارية سوف يلعب دورا هاما، موضحا بأن التعريفة الجمركية لأكثر من 90% من البضائع في التجارة بين إيران والاتحاد الأوراسي ستكون صفرا مع تنفيذ هذه الاتفاقية.