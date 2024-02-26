محكمة العدل الدولية تعقد جلسة الاستماع الأخيرة بشأن التبعات القانونية الناشئة عن الاحتلال

واصلت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الاثنين، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل، وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.



وتأتي جلسات الاستماع العلنية التي تنتهي مساء اليوم، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي.



وأكد ممثل جمهورية فيجي أن بلاده تدعم كل الجهود التي تهدف إلى إقامة سلام عادل شامل دائم للفلسطينيين والإسرائيليين، على أساس الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مشددا على حاجة الأطراف إلى الغوص في مفاوضات بناءة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.



وشدد على دور المحكمة كهيئة عليا في الأمم المتحدة لحل الصراعات بين الدول الأعضاء ودعم الأمم المتحدة في مهامها، ودعا المحكمة إلى تعزز أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وفقاً للمادة الأولى من الميثاق بتطوير أو بناء علاقات ودية بين الدول تقوم على احترام مبادئ حق تقرير المصير والحقوق المتساوية.



واستمعت المحكمة في الجلسة الصباحية الىيوم إلى إحاطات كل من: منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، وتركيا، وزامبيا، فيما ستقدم: إسبانيا، وفيجي، ومالديف، وجزر القمر، احاطاتها في الجلسة المسائية.