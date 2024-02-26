 اتحاد الجاليات الفلسطينية: الدول العربية عليها دعم دعوى جنوب إفريقيا لجهات للهيئات الأخرى - بوابة الشروق
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اتحاد الجاليات الفلسطينية: الدول العربية عليها دعم دعوى جنوب إفريقيا لجهات للهيئات الأخرى


نشر في: الإثنين 26 فبراير 2024 - 9:32 م | آخر تحديث: الإثنين 26 فبراير 2024 - 9:32 م

شدد رئيس اتحاد الجاليات الفلسطينية واثق سعادة، على ضرورة تدخل محكمة العدل الدولية لوقف جرائم الإبادة الجماعية، التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني على أرضه.

وقال في تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم الاثنين، إن محكمة العدل الدولية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار خطورة ما يجري من جرائم في فلسطين، وأن تُسارع إلى اتخاذ خطوات حاسمة لوقف هذه الجرائم.

وتابع: «يجب أن ندعم جنوب إفريقيا، من خلال التوجه إلى السلطات الأخرى وهي الأمم المتحدة ومجلس الأمن»، مشيرا إلى أن هناك شقا مهما وهو أن جنوب أفريقيا طالبت محكمة العدل الدولية بوقف الإبادة الجماعية، ولم تطالب بوقف إطلاق النار، ما يجعلنا نتوقع من جنوب إفريقيا رفع دعوى أخرى بشأن وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أنّ دولة جنوب إفريقيا تحتاج إلى الدعم الدولي والعربي من خلال البناء على قرار المحكمة الدولية، ومن ثم تفعيل المادة 8 للمحكمة، وهو أنه على هذه الدول الذهاب إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى يحق لنا تشكيل قوة طوارئ لحماية المدنيين الفلسطينيين ووقف الإبادة الجماعية.

وأكمل: «بعد مجلس الأمن تتوجه الدول إلى جمعية الأمم المتحدة وسيكون القرار حينها مُلزم لدولية إسرائيل، وفي حالة أن أمريكا استخدمت حق الرفض الفيتو، فهناك محاكم أيضا تجري في الولايات المتحدة ضد مُرتكبي الجرائم».

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