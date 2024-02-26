بيربوك تؤكد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتطالبها بالالتزام بالقانون الدولي

طالبت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الحكومة الإسرائيلية مرة أخرى بشكل ملح، بالالتزام بالقانون الدولي الإنساني في تعاملها مع حركة حماس في ظل الوضع الكارثي للسكان المدنيين في قطاع غزة.

وخلال مشاركتها في جلسة الربيع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، قالت بيربوك اليوم الاثنين: "كأي دولة أخرى في العالم، لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها. وكأي دولة أخرى في العالم، يجب عليها القيام بذلك في إطار القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان" مشيرة إلى أن بلادها تعمل بلا كلل من أجل هدنة إنسانية.

وكان المستشار الألماني أولاف شولت أعرب عن رفضه القاطع للهجوم العسكري، الذي تعتزم الحكومة الإسرائيلية شنه على مدينة رفح الواقعة أقصى قطاع غزة الفلسطيني على الحدود مع مصر.

وخلال مؤتمر رئاسة التحرير لدى وكالة (د.ب.أ)، قال شولتس اليوم: " نحذر أيضا بشكل صريح من شن هجوم واسع النطاق على رفح. الكثير من الناس فروا إلى هناك الآن، ولا يوجد أمامهم بديل للهروب، ولا يمكنهم أن يكونوا آمنين. يجب منع وقوع كارثة إنسانية".

وانتقد شولتس استمرار عدم توصيل ما يكفي من مساعدات إنسانية إلى القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدفع بهذا الهجوم البري قدما، على الرغم من المفاوضات الجارية حول وقف إطلاق النار.