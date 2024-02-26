زيلينسكي: يجب أن تعود القرم إلى السيادة الأوكرانية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أحيا الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، ذكرى احتلال روسيا لشبه جزيرة القرم قبل 10 أعوام.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية "لقد بدأ كل شيء في القرم- هذا الانتقام الروسي، هذه الحرب الروسية.

وتابع أن ذلك اليوم حدد مصير الأمن الدولي والعلاقات الدولية.

وأكد زيلينسكي أنه يجب أن تعود القرم إلى السيادة الأوكرانية، قائلا "هناك بالتحديد في القرم، يجب أن يتعرض الشر الروسي لهزيمة حاسمة".

وذكر أن القوات المسلحة الأوكرانية حققت بالفعل نتائج مهمة في البحر الأسود مضيفا "نحن نعمل لتحقيق النتائج اللازمة في السماء وعلى الأرض في القرم".

وقد حددت أوكرانيا استعادة كل الأراضي التي احتلتها روسيا، ومن بينها القرم، كأحد أهداف الحرب الدفاعية ضد الجيش الروسي. وضمت روسيا الأراضي التي احتلتها وتعتبرها الآن جزءا من أراضيها.