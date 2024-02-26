أسامة كمال: صفقة رأس الحكمة بداية لشيء جيد يستتبعه خطوات اقتصادية حاسمة

قال الإعلامي أسامة كمال، إن صفقة رأس الحكمة بداية لشيء جيد، لابد أن يستتبعه خطوات اقتصادية حاسمة وقوية.

وأضاف خلال برنامجه «مساء dmc» عبر شاشة «dmc»، مساء الاثنين، أن الديون لم تُرفع ومشكلة الدولار لم تنتهِ وأسعار السلع لم تنخفض، ولا غير ذلك من التحديات الاقتصادية التي لا تزال قائمة.

وشدد على أنّ هذه الأزمات لن تنتهي إلا من خلال اتخاذ مزيد من الإجراءات بما يساهم في خروج الاقتصاد من كبوته، موضحًا أن هذا الأمر بدأ يتشكل على أرض الواقع.

وحذّر من خطورة العمل على تدمير نفسية المواطنين بغطاء عدم الرضا عن الحكومة، معتبرًا ذلك بأنه يحمل إساءة كبيرة لأبناء هذا الوطن.

والجمعة الماضية، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و«شركة أبو ظبي التنموية القابضة» بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

ويأتي هذا المشروع في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.