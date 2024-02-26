العاهل الأردني يستقبل وفد مجلس العلاقات العربية والدولية لبحث تداعيات استمرار حرب غزة

استقبل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر.

وضم وفد مجلس العلاقات العربية والدولية الأمير تركي الفيصل، والدكتور إياد علاوي، ومحمد بن عيسى، وطاهر المصري، والدكتور فؤاد السنيورة، والسفير عمرو موسى، والدكتور مصطفى البرغوثي.

وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها تداعيات استمرار الحرب على غزة، إذ أكد الملك ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف للقطاع.

وحذر الملك من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وشدد على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الأردنية «بترا».

من جهتهم، أكد الوفد ضرورة مواصلة التنسيق العربي ومع الدول الفاعلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية.

وثمنوا مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ولجهوده في حشد موقف دولي من أجل منع تهجير الفلسطينيين ووقف الحرب على غزة.

يشار إلى أن مجلس العلاقات العربية والدولية، الذي تأسس في عام 2009 ويتخذ من الكويت مقرا له، يعنى بتحصين العلاقات العربية البينية وتعزيزها، والتعاون مع جماعات الضغط الدولية المتفهمة للقضايا العربية والمناصرة لعدالتها.