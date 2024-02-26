الجيش الإسرائيلي: الغارات على بعلبك استهدفت قدرات الدفاع الجوي لحزب الله

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته الحربية شنت قبل قليل، غارات استهدفت مجمعات استخدمتها وحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في ‎بعلبك اللبنانية.



وأضاف المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن الغارات تأتي ردًا على إطلاق صواريخ أرض جو باتجاه طائرة مسيرة من دون طيار من طراز «زيك»، والتي سقطت في وقت سابق من اليوم الاثنين.



واستهدفت غارة إسرائيلية، صباح اليوم الاثنين، شرق مدينة بعلبك في لبنان للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة.



وقال مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» إن «إسرائيل شنت غارتين جويتين على الأقل استهدفتا محيط مدينة بعلبك، التي تعد معقل حزب الله الرئيسي في شرق لبنان».



ولفتت هيئة البث الإسرائيلية، إلى أن «الهجوم على أهداف في العمق اللبناني يأتي ردا على إسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في لبنان».



وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في بيان أن وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الإسلامية، أسقطت عند الساعة (09:20) ‎من صباح ‏اليوم، مسيرة إسرائيلية كبيرة من نوع هرمز 450 ‏بصاروخ أرض جو فوق منطقة إقليم التفاح.



واعتبرت القناة «14 العبرية» أنّ «إسقاط حزب الله للطائرة من دون طيار وسقوطها في الأراضي اللبنانية حدث خطير».