ارتفاع عدد وفيات الأطفال بسبب البرد بغزة لـ7 منذ أمس

استشهدت طفلة بعمر أقل من شهرين في حي الشجاعية بمدينة غزة جراء البرد الشديد، ليرتفع عدد الأطفال ضحايا البرد في 3 أيام إلى سبعة.

وأعلن مدير عام المستشفيات الميدانية بغزة مروان الهمص، أمس، استشهاد 6 اطفال بسبب البرد القارس في قطاع غزة، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأكد أن قطاع غزة يحتاج إلى منظومة صحية جديدة، وأغلب المشافي مدمرة ولا تستطيع تقديم العلاج اللازم للأهالي.

وأمس الثلاثاء، أكدت الأمم المتحدة وجود "صعوبات كثيرة" في إدخال المساعدات إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي على لسان المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس، تعليقًا على وفاة 6 أطفال حديثي الولادة في غزة بسبب القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات رغم إعلان وقف إطلاق النار، بحسب وكالة الأناضول للأنباء.

وأكد دوجاريك أن السلطات الإسرائيلية فرضت قيودا على دخول المساعدات، وقال: "ما فهمته من زملائنا العاملين في المجال الإنساني، هناك العديد من الصعوبات في إدخال منزل متنقل (كرفان) والخيام، لا نزال نواصل إدخال بعضها، لكننا بحاجة إلى المزيد".



