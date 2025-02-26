لافروف يرفض نشر قوات حفظ سلام أوروبية في أوكرانيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إن بلاده رفضت تجميد خط المواجهة في أوكرانيا عند وضعه الحالي ونشر قوات حفظ سلام أوروبية في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال للصحفيين، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيقبل بوجود قوات أوروبية في أوكرانيا لحفظ على السلام.

وأوضح لافروف أن روسيا تعارض الفكرة المطروحة بوجود خط يفصل بين الجانبين، بحيث يكون جزء منه روسيا والآخر أوكرانيا.

وأضاف لافروف، خلال زيارة إلى الدوحة عاصمة دولة قطر، أن "هذا لن يحدث".

وأكد لافروف أن الدستور الروسي يحدد أراضي البلاد، وبناء على ذلك، فإن مناطق لوهانسك ودونيتسك وزابوروجيا وخيرسون الأوكرانية تابعة لروسيا، حتى وإن كانت القوات الروسية لا تسيطر عليها بالكامل.

وتابع لافروف قائلا إنه يجب إلغاء "القوانين العنصرية" في باقي أوكرانيا، في إشارة إلى التمييز المزعوم ضد الناطقين بالروسية، ومن بينهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورفض وزير الخارجية الروسي أيضا الأفكار التي طرحتها فرنسا ودول أخرى بشأن احتمال نشر قوات حفظ سلام من أوروبا في أوكرانيا. وأضاف أن هذا يهدف إلى "زيادة تأجيج الصراع وتقويض كل المحاولات لتهدئته".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أشار، خلال حديثه إلى جانب نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي زار واشنطن لإجراء محادثات، أمس الأول الاثنين، إلى أن بوتين سيوافق على نشر قوات حفظ سلام أوروبية لتأمين وقف محتمل لإطلاق النار في أوكرانيا.

وعند سؤاله: "هل ستقنع فلاديمير بوتين بقبول قوات أوروبية كقوات حفظ سلام؟" أجاب ترامب: "نعم، سيقبل ذلك".