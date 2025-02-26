155 أفغانيا يصلون إلى برلين ضمن إجراءات إيواء الأفغان المهددين في بلادهم

وصل إلى العاصمة الألمانية برلين 155 أفغانيًا من الحاصلين على تعهدات من الحكومة الألمانية بإيوائهم في ألمانيا.

ووفقًا لوزارة الداخلية الألمانية، فإن أكثر من نصف ركاب الرحلة المستأجرة هم من الأشخاص المندرجين ضمن برنامج الإيواء التابع للحكومة الاتحادية والمخصص للأفغان المعرضين للخطر بشكل خاص في بلادهم، وأضافت الوزارة أن بقية الركاب على متن الطائرة كانوا حصلوا على تعهدات بالإيواء عبر الإجراءات الخاصة بالموظفين المحليين، وما يعرف بقائمة حقوق الإنسان، وبرنامج الجسر المؤقت.

وكانت صحيفة "فيلت" الألمانية أول وسيلة إعلام في ألمانيا تنشر تقريرًا عن الرحلة التي أقلعت من العاصمة الباكستانية إسلام آباد.

وقبل الانتخابات البرلمانية الألمانية التي جرت أول أمس الأحد، أفادت تقارير بأن الحكومة الألمانية علّقت مؤقتًا دخول الأفغان إلى البلاد، وألغت رحلتين من إسلام آباد قبل وقت قصير من وقتهما المحدد.

وردًا على استفسار، أوضح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن "تأجيل الرحلات الجوية الحالية جاء بناء على مبادرة من وزارة الخارجية الاتحادية". وأضاف أن التغييرات يمكن أن ترجع إلى أسباب منها على سبيل المثال الوضع الأمني في إسلام آباد، والسعة التشغيلية في المطار في باكستان أو المطارات المحلية في ألمانيا، والإمكانيات المتاحة للإيواء المؤقت قبل توزيع اللاجئين على الولايات، أو حتى إمكانيات توفير طائرات مستأجرة.

وبحسب وزارة الخارجية الألمانية، تمكن أكثر من 35 ألف شخص من دخول ألمانيا منذ بدء إجراءات الإيواء المختلفة عقب استعادة حركة طالبان للحكم في كابول في أغسطس 2021، وذكرت الوزارة أنه في إطار برنامج الإيواء الاتحادي، كان حوالي 3000 شخص في أفغانستان حصلوا على تعهدات بإيوائهم في ألمانيا، غير أن عدد الذين دخلوا إلى ألمانيا فعليا وصل إلى 1000 شخص حتى الآن.

وكانت وزارة الخارجية الألمانية أعربت مؤخرًا عن قلقها إزاء أوضاع اللاجئين الأفغان في باكستان، حيث ينتظر العديد منهم السماح لهم بدخول ألمانيا أو دول غربية أخرى. وأكد متحدث باسم الشرطة المحلية الباكستانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن من المنتظر أن يغادر هؤلاء الأفغان العاصمة إسلام آباد ومدينة راولبندي المجاورة بحلول نهاية مارس المقبل.